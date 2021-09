Fino al 15 aprile stop agli euro 3 e 4 diesel in centro a Biella

Il Comune di Biella è interessato, a seguito della deliberazione della giunta Regionale del 26 febbraio 2021 in materia di sforamento dei valori del PM10 come da direttiva europea, all’adozione di provvedimenti per il miglioramento della qualità dell’aria.

A seguito di un' ordinanza sindacale del 23 marzo, l’amministrazione di Biella ha deciso di applicare il provvedimento limitatamente a un’area compresa tra le vie Cesare Battisti, Marocchetti, Galileo Galilei, Repubblica, Bertodano, La Marmora, Pietro Micca, Cavour (fatta eccezione delle vie di seguito citate).

Nel dettaglio, ecco in città quali sono le limitazioni previste nel perimetro definito: Euro 0, 1, 2 benzina e diesel e Euro 0 1 gpl e metano: stop definitivo. Euro 3 e 4 diesel: divieto di circolazione fino al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre al 15 aprile di ogni anno nei giorni feriali dalle 8,30 alle 18,30. Euro 5 diesel: dal 15 settembre al 15 aprile di ogni anno a partire dal 2023 nei giorni feriali dalle 8,30 alle 18,30.