La Provincia e i comuni di Gaglianico e Zumaglia assumono a tempo indeterminato

La Provincia di Biella ha indetto tre concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato per 3 posti di Istruttore direttivo amministrativo contabile cat. D del Comparto Funzioni Locali. La selezione viene indetta anche per conto dei Comuni di Gaglianico (Bi) e di Zumaglia (Bi) in attuazione della Convenzione con l'Ufficio Concorsi Associato (UCA) di Provincia, in linea con il ruolo di "Casa dei Comuni".

Nel dettaglio, i concorsi sono per l'assunzione di una unità presso la Provincia di Biella (con riserva prioritaria a favore dei volontari delle Forze Armate); una unità presso il Comune di Gaglianico (Bi) da destinare al Settore Finanziario; una unità presso il Comune di Zumaglia (Bi) da destinare al Settore Finanziario; 1 posto di Istruttore amministrativo contabile cat. C del comparto Funzioni Locali, interamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 comma 2 della Legge 68/1999 o alle categorie ad esse equiparate per legge; 1 posto di Istruttore tecnico cat. C del comparto Funzioni Locali.

I tre bandi di concorso sono disponibili integralmente sul sito istituzionale www.provincia.biella.it alla Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Selezioni aperte. Nella stessa sezione verrà pubblicato il documento contenente la strumentazione tecnica necessaria allo svolgimento della prova scritta in modalità telematica. La data di scadenza per la presentazione delle domande per tutti e tre i concorsi è il 29/09/2021. La domanda deve essere inviata attraverso la procedura online entro il giorno 29/09/2021. I candidati sono invitati a prendere nota, una volta inoltrata la domanda di partecipazione online, del proprio numero istanza, in quanto tutte le comunicazioni saranno effettuate con esclusivo riferimento allo stesso, senza alcuna identificazione mediante dati anagrafici, eccetto la pubblicazione della graduatoria finale.