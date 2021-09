Il Biellese offre scuola e lavoro ai 10 cittadini afghani arrivati a Biella

Dopo aver acquisito ulteriori elementi informativi sul vissuto dei 10 cittadini afghani arrivati a Biella, sempre presso il palazzo del Governo si è tenuto un tavolo di confronto. Il fine è stato quello di individuare le misure più idonee all'immediata accoglienza ed integrazione. A partecipare sono stati Comune di Biella, Uib, Ascom, Confcommercio, Confartigianato, Cna, Api, Ufficio scolastico territoriale, Asl e l'associazione Pace e Futuro.

Dare risposta immediata all'esigenza di inserire genitori e adolescenti nel tessuto socio-economico del territorio individuando i possibili percorsi scolastici e professionali, questo l'obiettivo del tavolo, cui tutti gli intervenuti hanno immediatamente aderito con proposte da implementare nei prossimi mesi. I due nuclei ospitati in alcuni appartamenti gestiti da Pace e Futuro hanno tutti ultimato gli screening anticovid previsti, cui seguiranno controlli sulle vaccinazioni obbligatorie. Non appena sarà possibile verrà inoltre loro assegnato un medico di base e un pediatra.

Secondo quanto emerso dal tavolo, l'ufficio scolastico, in collaborazione con Pace e Futuro, garantirà alle famiglie in fuga da Kabul l'avvio dei corsi di alfabetizzazione per gli adulti e di apprendimento della lingua italiana che saranno tenuti dal Cipia. Per l'inserimento dei giovani di età compresa tra i 19 e i 22 anni l'Uib ha proposto l'avvio di corsi di formazione attivabili dalla Regione, mentre Confartigianato, Ascom e Cna non hanno escluso la possibilità di assunzioni dirette nei settori dell'artigianato e dell'agricoltura. Anche l'Api ha manifestato ampia solidarietà garantendo il massimo impegno nel cercare ogni possibile soluzione. Il Comune di Biella ha invece proposto l'inserimento dei minori in attività ludico-sportive, e lo stesso sindaco ha assunto l'impegno di avvicinare il giovane afghano musicista alla realtà musicale cittadina.

Parole di soddisfazione sono state espresse dal Prefetto Tancredi a conclusione dell'incontro per la partecipazione attiva del mondo produttivo e sociale del territorio, plaudendo alle proposte e alle iniziative da sviluppare affinché all'accoglienza segua una integrazione effettiva.