Lettera di una cittadina esasperata dalla situazione del quartiere: "Io non ci sto"

"In Piazza del Monte si spaccia alla luce del sole, normalmente come se fosse un normale e lecito commercio; si entra in moto e si gira a lungo nella piazza anche se è tutta in zona pedonale viaggiando anche senza casco; ovunque ci sono escrementi di cane abbandonati e rifiuti.

Ma l'ultima novità è che si gioca a far azzuffare i cani tra di loro, aizzandoli. Siamo al totale degrado. D'altra parte, tutti lo sanno: in Piazza del Monte si può fare tutto perché vigili/carabinieri/polizia non vengono mai a controllare e l'amministrazione comunale anche a fronte dei continui solleciti se ne frega.

Che cosa aspettiamo? Che ci scappi la rissa con accoltellamento? Io non ci sto e voglio che Riva torni un quartiere vivibile".