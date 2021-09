Mongrando: Il Maresciallo Renato Paolotto va in pensione

Il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Mongrando, Maresciallo Renato Piolotto va in pensione dopo aver svolto 36 anni di onorato servizio presso lo stesso comando, appoggiando in prima persona la costruzione della Caserma locale. A lui vanno gli Auguri e un immenso ringraziamento per l’operato svolto a servizio dell’intera Comunità’ Mongrandese e della Serra. La pensione non è un traguardo ma un nuovo punto di partenza. Dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale l’augurio di iniziare con entusiasmo un nuovo percorso di vita costellato di tante esperienze e stimolanti interessi. Buona vita!