Corsa: Torna il Muc Fun Trail alla sua sesta edizione

L’organizzazione dell’evento è nelle mani dell’ideatore del “Muc” Marco Bardelle e di APD Pietro Micca di Biella. Saranno inoltre presenti a gestire i ristori, come tutti gli anni, gli amici delle associazioni GSA Pollone, Bufarola, Montagna Amica ed il Rifugio Rosazza con Claudia Comello. La Fondazione delle Funivie di Oropa contribuirà con un valido aiuto per la riuscita dell’evento. La manifestazione sarà inoltre presidiata dai volontari del Soccorso Alpino. Nell’edizione 2021 ci sarà una piccola variazione di percorso, per permettere una partenza scaglionata ed un arrivo ai ristori senza assembramenti, raccomandando tutte le precauzioni possibili in presenza della pandemia.

Questa manifestazione, che si svolgerà nel cuore del Biellese, coinvolgendo giovani e meno giovani in una giornata di puro divertimento, è stata fortemente voluta dalle associazioni e dalle ditte sponsor locali per sostenere il territorio biellese e la nostra Conca di Oropa. Le iscrizioni saranno aperte fino a venerdì 24 settembre c/o i negozi Bibo Sport, Mountain Store ed Equipe Olympique di Biella.

Iscrizioni online https://v2.pietromicca.it/muc-fun-trail-2021