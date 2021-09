Comunità Ebraica di Vercelli: visita al Museo ebraico di Vercelli “Dopo lo Shabbat”

La Comunità Ebraica di Vercelli sabato 18 settembre aprirà eccezionalmente al pubblico in orario serale le porte del Museo Ebraico.

Un evento unico dal titolo “Dopo lo Shabbat” che avrà inizio proprio dopo l’uscita dallo Shabbat, con un percorso in anteprima che prevede la visita al Museo Ebraico della Comunità Ebraica. Allestito dalla Presidente Rossella Treves coadiuvata dall’arch. Paola Valentini tra il 2017 e il 2018, è conosciuto solo da pochi, nonostante la sua importanza dal punto di vista storico e didattico.

Il Museo è un luogo dove sono esposte e soprattutto conservate le collezioni delle Università Israelitiche di Vercelli e di Biella. Un patrimonio di opere che oltre ad essere salvaguardato è anche valorizzato. Nelle vetrine espositive, progettate e realizzate appositamente per le opere esposte, sono conservati manufatti, suppellettili, oggetti liturgici e opere tessili che raccontano la storia familiare e religiosa degli ebrei vercellesi e biellesi. Un importante insieme di opere si riallaccia inoltre alle produzioni del territorio con gli argenti settecenteschi dell’argentiere Sambonetti. Tra le testimonianze esposte anche la bacchetta del direttore del coro donata alla Sinagoga per l’inaugurazione solenne del 1878, che rimanda alla tradizione musicale ebraica vercellese. Presenti inoltre le Atarot, le corone per il Sefer Torah, tra le quali una in tessuto assolutamente rara per antichità e conservazione, i libri liturgici usati dagli officianti e il Parokhet settecentesco della Sinagoga di Biella – Piazzo, trasferito a Vercelli proprio per necessità conservative.

Tanti i temi che saranno trattati durante la visita, che per l’occasione sarà in tre turni: alle ore 21, alle ore 21,30 e alle ore 22. L’appuntamento è in Sinagoga, in via Foa 56/58. Per partecipare è obbligatorio avere il green pass valido e prenotarsi: i posti sono molto limitati.