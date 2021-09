Appuntamento con il disegno dal vero in Burcina

Organizzata per sabato 18 settembre la giornata all’insegna del "carnet de voyage" all’interno del Parco della Burcina di Pollone in occasione delle prime screziature del foliage. A cura di Parco Ticino del Lago Maggiore, Circolo degli Artisti, Riserva Naturale Parco Burcina e Associazione Art Native Dream il ritrovo è previsto alle ore 10.15 all’ingresso principale del Parco.

La tecnica privilegiata del carnet de voyage è certamente l’acquerello, anche se, a preferenza dei partecipanti, sarà possibile utilizzare pastelli, matite fino ad arrivare al collage o alla pittura ad olio su cavalletto, a discrezione del carnettista. Nella pausa pranzo, ci si potrà incontrare, confrontarsi e riposare. Disponibilità da parte della Cascina Emilia come punto di riferimento per gli artisti.

All’interno del Parco vi sono vari punti e scorci interessanti, adibiti con tavolo e panche ma, sempre a discrezione dei partecipanti, è possibile portare una sedia pieghevole leggera.

In seguito alla giornata di disegno all’aperto, sarà possibile inviare il proprio operato via e-mail per partecipare alla mostra collettiva presso le sedi del Parco in una antologica dei carnet di viaggio a partire da Biella.

All’evento verrà richiesto un contributo simbolico per l’organizzazione di 10 euro.