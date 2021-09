Truffe agli anziani, Polizia di Stato e Bennet uniti nella lotta

Obiettivo dell'iniziativa che partirà in questo mese, è sensibilizzare i consumatori e aiutarli a prendere consapevolezza specialmente a riguardo di truffe e raggiri che colpiscono gli anziani. In particolare, sarà messa in atto una comunicazione importante da parte di Bennet, con manifesti e distribuzione di pieghevoli, e i propri canali social, che agirà da strumento di amplificazione della campagna.

Al centro dell'iniziativa c'è la volontà di portare all'attenzione sulle forme sempre nuove e diversificate che le truffe assumono, e di dare massima visibilità al numero di emergenza unico messo a disposizione all'utenza, il 112, gratuito, sia da telefonia fissa che mobile e primo filtro di risposta a tutte le chiamate di soccorso.

Gli anziani sono un gruppo sociale consistente nel nostro Paese, e in continua crescita: secondo i dati Istat al 1 gennaio 2020 rappresentavano il 23,2% della popolazione. Come luogo importante nella vita di tutti i giorni di molte persone, anche Bennet può svolgere un ruolo sociale rilevante aiutando a capire e riconoscere certe situazioni di pericolo, mettendo in guardia dai rischi di truffe e raggiri e dando istruzioni su che cosa fare.

Piccole regole semplici ed essenziali per non lasciare soli e fare sentire isolate queste persone. Si tratta di un impegno che vale la pena di assumersi, soprattutto da un'azienda come Bennet, che ha un radicamento territoriale molto forte.