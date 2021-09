Supercoppa LNP: il prepartita di Reale Mutua Torino-Bonprix Biella

Dopo l’esordio casalingo che ha portato in dote ottime indicazioni contro la JB Monferrato è tempo di prima trasferta stagionale per Bonprix Pallacanestro Biella che per la seconda gara del girone blu di Supercoppa LNP saranno di scena al Pala Gianni Asti di Torino nel derby contro la Reale Mutua Torino. Un match che mette di fronte le due compagini uscite sconfitte nel primo turno, un derby dove la voglia di riscatto sarà un fattore decisivo. Coach Zanchi potrà contare, almeno per la panchina, sui due USA TJ Cromer e Steven Davis.

La compagine di coach Edoardo Casalone può contare su elementi di esperienza come Mirza Alibegovic e Daniele Toscano, ai quali sono stati aggiunti in estate giocatori di affidamento per la categoria come Aristide Landi e Ruben Zugno. Tra le fila dei torinesi troviamo l’ex capitano biellese Niccolò De Vico, in forte dubbio per questa partita per un problema fisico.