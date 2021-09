Volontari, ammalati e pellegrini da Biella in viaggio verso Lourdes

Per via del Covid l'anno passato il tradizionale pellegrinaggio alla volta di Lourdes di volontari, ammalati e pellegrini, non era stato possibile organizzarlo. Oftal Biella è invece tra le prime realtà che quest'anno sono riuscite a fare partire un pullman per tornare al santuario. Appena 45 persone che però rappresentano un segno di speranza e di ritorno alla normalità.

La partenza è stata ieri 13 settembre, a metà pomeriggio, dalla stazione Biella San Paolo. Pochi gli ammalati per questione di sicurezza, ma tanta la gioia di chi è trascorrerà questi giorni all'insegna della preghiera e della devozione. A salutare le persone in partenza è stato anche il Monsignor vescovo Roberto Farinella. La carovana farà ritorno il 17.