Chiude il Liceo Sella e Atap rimborsa gli utenti della tratta lungo via Addis Abeba

A seguito della chiusura del Liceo Sella in via Addis Abeba a Biella e della conseguente ricollocazione degli alunni presso altri plessi scolastici, l'Spa dei trasporti riconoscerà il rimborso a tutti gli utenti che avessero già acquistato un abbonamento extraurbano con la tratta di destinazione “Biella-via Addis Abeba”, al momento non utilizzabile, previa presentazione di apposita richiesta da inoltrare all'indirizzo mail della segretaria di Atap che si trova sul sito dell'azienda.

Condizione di riconoscimento del percorso sarà però che alla data di presentazione della richiesta, l'interessato abbia già provveduto all’acquisto di un nuovo abbonamento, con tratta di destinazione corretta.

<Si precisa peraltro – puntualizza Atap - , che non essendo previsto alcun termine massimo per la presentazione della domanda di rimborso, chi si trova momentaneamente nella condizione di non avere necessità di un nuovo abbonamento, potrà in ogni caso presentare la domanda anche in futuro allegando la ricevuta attestante l’acquisto del nuovo abbonamento intestato al medesimo abbonato riportante una data di inizio validità che sia ricompresa entro il termine del presente anno scolastico>.