Cantieri, modifiche alla viabilità in centro città a Biella e al Barazzetto

Dalle 18,30 di domani, fino alle 18,30 di lunedì, è sospesa la circolazione tra via Asmara compresa e piazza Adua esclusa a Biella, con deviazione del traffico a Nord alla rotonda tra via Torino e via Piave/Addis Abeba. E' inoltre istituito il doppio senso di marcia, per gli aventi diritto, mezzi di cantiere, di soccorso e residenti e per chi proviene da via Massaua, in via Torino tra via Asmara e via Piave. Sospensione della circolazione eccetto mezzi del cantiere, residenti, mezzi di soccorso e aventi diritto, in via Asmara tra via Trieste e via Torino nello stesso periodo.

E’ inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione veicolare in Strada Barazzetto Vandorno dal civico 24, verso Nord, dalle 7 sempre di domani alle 18,30 di mercoledì. Divieto di sosta e di circolazione in strada Cantone Bonino dalle 14 di oggi alle 18.30 di mercoledì.