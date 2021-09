Chiavazza: Soddisfazione per il Giro della Bertamelina

Molto soddisfatti gli organizzatori della 6° edizione del Giro della Bertamelina. Alla camminata non competitiva per le strade e i sentieri di Chiavazza ben 170 partecipanti.

I primi arrivati sono stati Alessandro Chiarati tra gli uomini e Valeria Bruna per le donne.

L’organizzazione: “Non ci aspettavamo tutte queste persone e ne siamo molto contenti. Non ci sono stati problemi e in tanti hanno partecipato anche alla distribuzione di polenta con spezzatino o salsiccetta, non ne è rimasta nemmeno una briciola”.