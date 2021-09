Ripartenza scuole: a Ponderano la minoranza interroga il sindaco

Nel primo giorno di scuola Ponderano Merita interroga il sindaco. Al centro del documento la mancanza di un assessore con competenza specifica e i lavori alla materna che hanno imposto la chiusura della struttura e il trasloco nei locali del polivalente.

<Troviamo davvero svilente che il Sindaco non abbia ritenuto di informare le famiglie con un congruo anticipo cercando quella condivisione e quel confronto che è sempre stato posto alla base dei rapporti tra l’utenza e l’ente con le passate amministrazioni - chiosa il capogruppo di minoranza Marco Romano - . Per non parlare di quanta poca considerazione è riservata al Consiglio Comunale. Sarebbero bastati davvero pochi minuti per convocare rappresentanti dei genitori e capogruppo di maggioranza e minoranza. Uno sforzo necessario che probabilmente è stato considerato meno importante per questa amministrazione degli appuntamenti in cartellone per l’estate ponderanese”.

I servizi di pre e post scuola sono fondamentali per consentire alle famiglie un supporto concreto in particolar modo in questo periodo di difficoltà economica, per Romano. <Il Covid ha sicuramente reso le cose più complicate - ribatte Carlo Tarello, già assessore all’istruzione della giunta precedente -, ma non può diventare un alibi per scusare ogni inefficienza. L’organizzazione del servizio era ormai una prassi consolidata e veniva garantito sin dall’inizio dell’anno scolastico; le informazioni, nonché le riunioni con i genitori, erano costanti”.