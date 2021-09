Prima campanella questa mattina per oltre 18.900 allievi

Prima campanella questa mattina lunedì 13 settembre per 18.900 studenti nel Biellese tra superiori e iscritti ai comprensivi. Sono invece 113 i bimbi che avevano già iniziato a inizio mese nei nidi del capoluogo.

Nel dettaglio, sono 18.924 gli iscritti, così divisi: 2.434 alla scuola dell'infanzia, 5.750 alle elementari, 4.033 alle medie e infine 6.707 alle superiori. In questo caso l'istituto più numeroso si conferma ancora l'Iti con 1.845 allievi. Segue il Liceo Scientifico di Biella con 1.182 allievi. Sono invece 1.039 i ragazzi al Liceo Sella (di cui 23 presso la sezione carceraria), che nelle settimane scorse ha dovuto chiudere su disposizione dell'Asl per la presenza di amianto nelle piastrelle che si sono sollevate per la pioggia entrata nel pian terreno a luglio. Mentre dunque i ragazzi delle prime fino a mercoledì saranno divisi tra Ipsia e Città Studi, gli altri si alterneranno in Dad. Inizieranno invece sempre oggi 855 studenti al Bona e 697 sono invece gli iscritti al Liceo del Cossatese e della Vallestrona.

In città la mensa partirà lunedì 20, e fino ad allora gli iscritti faranno solo metà giornata. Questa mattina l'assessore all'Istruzione Gabriella Bessone visiterà alcune scuole.