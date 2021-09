Gres porcellanato Refin: tutte le caratteristiche

Arredare la propria abitazione con personalissimi stili e con un tocco di eleganza è sicuramente un presupposto importante per tutti gli amanti del buon gusto. Ebbene sì: gli indumenti non sono i soli elementi che rivelano l'identità di ognuno, ma anche l'ambiente domestico rispecchia a pieno il proprio stile di vita.

Scegliere il giusto rivestimento dei pavimenti, per esempio, rappresenta un tentativo di creare un micro mondo nel quale vivere bene all'interno delle mura domestiche. Ma a chi affidarsi?

La soluzione è semplice: Ceramiche Refin, la realtà specializzata nelle soluzioni in gres porcellanato per spazi pubblici e privati, caratterizzata da una filosofia innovativa, 100% Made in Italy e green.

L’azienda emiliana attiva sul mercato internazionale dagli anni ‘60 fa parte del Gruppo Concorde, primario gruppo ceramico mondiale, e ad oggi è diventata un must dell’arredamento di interni ed esterni per chi cerca raffinatezza, resistenza nel tempo e versatilità.

Le speciali soluzioni in ceramica sono in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi contesto abitativo, grazie alle molteplici varianti che riguardano modello ed estetica.

Quali sono le principali caratteristiche del gres porcellanato Refin?

In generale, proprio per le sue qualità tecniche, il gres porcellanato Refin è ampiamente impiegato per i rivestimenti di qualsiasi tipologia di ambiente, perché si tratta di un materiale:

Ignifugo

ingelivo

resistente all'abrasione

resistente all'usura e al tempo

resistente al calpestio

resistente ai prodotti chimici

resistente all'azione degli agenti atmosferici

versatile

compatto

A ogni modo, non si parla solo di caratteristiche tecniche e meccaniche, ma anche di design, estetica e ricercatezza. Nel caso delle aree della casa personali e dedicate al relax, i pavimenti in gres porcellanato Refin realizzeranno un’atmosfera calda, accogliente, dai toni soft, reinterpretando il legno, la pietra o il cemento.

I pavimenti in grès porcellanato Refin permettono infinite possibilità di personalizzazione, per la creazione di spazi speciali e soluzioni ad hoc dal punto di vista dell’interior design.

Scegli le piastrelle in grès porcellanato Refin. Scoprile tutte su sito online!