Per le strade di Cavaglià con Avis FOTO

Sono circa 70 le persone che hanno preso parte alla passeggiata Avis per le strade e i sentieri di Cavaglià e Dorzano nel pomeriggio di domenica 12 settembre. L’evento, organizzato dalla sezione di Cavaglià, ha fatto seguito alla mattinata di donazioni in cui si sono presentati circa 40 donatori, più 3 aspiranti tali.

In partenza alle 15 dal centro commerciale INS, il gruppo è passato sotto rione Calliano per poi inoltrarsi dentro Dorzano, raggiungere il ricetto e proseguire verso Casa del Sole. Da lì, ha poi attraversato le vigne e rione Roncale arrivando al laghetto di uno dei donatori dove è stato offerto un rinfresco.

“Ringrazio Luigi e Lorella Musso per aver messo a disposizione il laghetto e il rinfresco – racconta Ermanno Salvarani, fondatore ed ex presidente dell’Avis Cavaglià – e sono anche molto soddisfatto per la partecipazione. Diverse persone hanno già espresso il desiderio di tornare il prossimo anno”.