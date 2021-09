Mercato europeo da tutto esaurito FOTO

E anche l'undicesima edizione del Mercato europeo “Regioni d'Europa” si è chiusa nel migliore dei modi, in alcune bancarelle addirittura con sold out dei prodotti. Tra gli avventori biellesi ma non solo.

Soddisfatto il presidente nazionale Fiva Ascom Giacomo Errico. <Sia sabato che domenica ho fatto diversi giri all'evento e da tante persone mi sono sentito dire grazie di aver portato un po' di normalità. C'è voglia di tornare a vivere un po', ritrovarsi. Alcuni banchi a una certa ora non avevano nemmeno più nulla da vendere tanta era stata l'affluenza>. Non sono mancati momenti meno piacevoli per qualche persona che non era troppo convinta di seguire le regole della pandemia, ma nessun episodio ha però avuto epilogo drastico. <Per organizzare questi eventi è fondamentale seguire le regole – conclude il presidente - . Ognuno deve fare il proprio dovere>. In tutto sono state 4 le sanzioni che sono state firmate.

L'evento è già inserito nel calendario Fiva per il prossimo anno, in aprile. <L'anno passato non lo abbiamo fatto – conclude Errico – e quest'anno l'abbiamo posticipato per il Covid, ma se riusciamo l'anno prossimo vorremmo tornare anche noi alla normalità>.