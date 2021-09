Borgosesia: AIB commemora i suoi volontari sul monte Aronne

Domenica 19 settembre il monte Aronne di Borgosesia ospiterà il Memorial Locca Simone e Bonato Tiziano, rispettivamente volontari della squadra di Borgosesia e di Roppolo.

Per l’occasione saranno anche ricordati i volontari venuti a mancare durante il periodo di pandemia: Moro Augusto (Civiasco); Bellini Carlo (Quarona); Montibelli Bruno (Grignasco) e Mottino Gian Battista (Alice Castello).

La giornata partirà alle ore con la Santa Messa al monte e la benedizione (alle 11:45) della lapide in memoria dei volontari AIB, composta da una Madonna in bronzo posta su un sasso.Alle ore 12:30 si potrà pranzare al sacco. L’evento sarà rimandato in caso di maltempo.L’invito per i partecipanti è quello di salire sul monte Aronne, sul quale li aspetteranno una sorpresa e il servizio bar garantito a piedi. L’intero ricavato della giornata sarà devoluto come borsa di studio a Emanuele, figlio di Tiziano.

Per informazioni è possibile contattare Fabio Stasia al 328.7671357, Gianni Facciotti 349.4074732 oppure il caposquadra Corrado Busnelli 335.5632950.