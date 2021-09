Trading online: cosa aspettarsi dai mercati nei prossimi mesi secondo gli analisti

Fare trading online è sempre più di tendenza. Sono tante le persone che si sono avvicinate e continuano ad avvicinarsi al mondo del trading online, un panorama ormai alla portata anche degli investitori meno esperti.

Per lungo tempo di trading online se ne è sentito parlare solo tra investitori professionali ed esperti di economia, ma oggi l’evoluzione tecnologica ha reso possibile a chiunque operare all’interno di un mercato finanziario. Esistono diverse piattaforme di trading online, software strutturati in maniera molto semplice attraverso i quali è possibile investire in piena autonomia ed in tempo reale all’interno di un mercato finanziario.

Una domanda molto frequente tra gli investitori è quale sia la situazione del mercato del trading digitale. Trattandosi di un mercato in continua evoluzione è molto frequente si facciano previsioni, importanti per comprendere come muoversi e quali strategie utilizzare a seconda degli assets su cui si deciderà di investire.

Gli analisti hanno condotto numerose ricerche circa gli andamenti dei mercati nei prossimi mesi e sono giunti alla conclusione che sarebbe meglio investire sugli assets di quei settori che potrebbero avere una forte ripresa dopo il periodo di stop legato al covid. Si pensi ad esempio al settore travel, fortemente penalizzato dalla pandemia e con forti segnali di ripresa negli ultimi mesi, grazie alla progressiva riduzione delle restrizioni.

Chi vuole provare ad investire con il trading digitale può sfruttare anche il forex online, facendo quindi compravendita di coppie di valute. In questo caso si potrà decidere di operare con le valute fiat, ma anche di introdurre nel proprio portafoglio delle criptomonete.

Trading online: come muoversi nel mercato valutario





Operare all’interno di un mercato valutario in piena autonomia è possibile, ma ci sono delle accortezze da considerare. A questo proposito, per capire come fare trading correttamente è innanzitutto opportuno formarsi ed informarsi su quali siano le strategie migliori da adottare e quali le piattaforme a cui affidarsi.

Affidarsi a piattaforme di trading sicure





Nel web è possibile trovare diverse piattaforme di trading online. Affinché possano essere considerate sicure dovranno però rispettare precisi parametri di conformità. Molti truffatori potrebbero prendersi gioco degli utenti creando false piattaforme di trading online ed ottenendo attraverso di esse indebiti profitti.

Comprendere se una piattaforma è sicura non è complesso in quanto è sufficiente verificare che possieda una licenza di trading rilasciata dalla Consob. Per farlo bisogna accedere ai database delle autorità competenti e controllare se quella piattaforma sia o meno registrata.

Usare corrette strategie di gestione del rischio





Gli investimenti online non sono esenti da rischio, tutti gli assets sono soggetti a variazioni del prezzo. Partendo da questo presupposto è molto importante usare corrette strategie di gestione del rischio cercando di individuare, se necessario anche con l’aiuto di un investitore professionista, quali sono le resistenze ed i trend dei diversi assets. Molto utile è anche affidarsi ai differenti indicatori di analisi tecnica, grazie ai quali si potrebbero individuare dei segnali per l’ingresso e l’uscita dal mercato.

Diversificare il portafoglio e prestare attenzione ai cambiamenti degli asset





Fortemente sconsigliato nel mondo del trading online è fare investimenti incauti. Ogni investitore dovrebbe infatti imparare a porsi domande sulla volatilità dei vari assets e quindi imparare a diversificare il proprio portafoglio. Inserendo nella propria strategia prodotti diversi ci si potrà proteggere almeno in parte dalle oscillazioni del mercato.

Una strategia valida consiste nell’acquistare in percentuale maggiore gli assets più sicuri ed in percentuale minore quelli con volatilità più alta e rendimenti potenziali più elevati. Con questa strategia non si porterà il rischio a zero, ma sicuramente si potrà migliorare la performance finanziaria.