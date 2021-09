Buona partecipazione a Oropa per la scoperta della Galleria Rosazza

Sono stati in tantissimi a partecipare alla passeggiata del Laboratorio in natura "La Via Iniziatica del Bosco". I boschi e le storie dimenticate della Valle di Oropa hanno accompagnato i visitatori in questo minitrekking alla scoperta di una delle opere monumentali costruite nel Biellese a fine ‘800: la Galleria di Rosazza, il luogo delle Teofanie.

“Vi aspettiamo – spiegano gli organizzatori - per nuovi viaggi e scoperte assieme! Il prossimo tour del mistero si terrà domenica 19 settembre a Oropa. Al seguente link tutte le informazioni del caso https://www.eventbrite.it/e/biglietti-oropa-segreta-lorigine-di-un-culto-tra-sacro-e-profano-165758976561”.