Intorno alle 16 di oggi, 13 settembre, gli agenti della Polizia Locale di Vigliano sono intervenuti per incidente autonomo di un uomo che in sella alla sua moto, e per cause da accertare, è caduto a terra all'uscita della superstrada.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno prestato all'uomo le prime cure mediche per poi trasportarlo in ospedale per accertamenti. Il traffico non ha comunque subito rallentamenti.