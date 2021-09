Ponderano, il Sindaco replica alla minoranza: "Solo bugie velenose"

"Nel merito di quanto scrive la minoranza posso solo dire che sono solo bugie velenose. Il preside ed il consiglio d’istituto erano informati già da inizio agosto della necessità trovare soluzioni per l’inizio dell’anno scolastico tali da permettere l’inizio delle attività didattiche nei tempi previsti, di tant'è che abbiamo potuto predisporre una nuova attuazione logistica delle aule, abbiamo concordato le linee da percorre e si è tenuta una riunione informativa alle famiglie il 2 di settembre al centro sociale ovviamente organizzata dall'istituto comprensivo. Ciò che scrive la minoranza sono solo fandonie, domani incontriamo una società per definire il post scuola, dopodomani a seguito di incontro avvenuto nei giorni scorsi con la cooperativa che gestisce la fornitura dei pasti con la presenza del Preside, ci sarà la verifica sulla qualità dei pasti, previsti a filiera corta e bio, dove i rappresentanti dei consigli d’istituto potranno verificare direttamente la qualità del cibo che verrà fornito, e che quest'anno avverrà con porzionamento in loco e non più in pasti singoli preconfezionati, a tutto vantaggio della qualità, oggi avverrà un incontro tra il Sindaco di Borriana Francesca Guerriero e Roberto Locca Sindaco di Ponderano per valutare la possibilità di istituire una fermata autobus, in prossimità delle scuole di Ponderano ed agevolare l’accesso alle scuole da parte degli alunni.

Appare evidente l’acredine che dimostra la minoranza per l’attività risolutiva delle problematiche che via via si presentino all’attenzione della nostra Amministrazione, come pure per la buona organizzazione degli eventi programmati per “estate Ponderanese” momento di incontro per la promozione della socializzazione culturale del territorio tramite presentazione di gruppi musicali sia affermati che giovani in cerca di evidenza. Evidentemente la ricerca ad ogni costo della visibilità operata dalla minoranza che viene offuscata da quanto questa Amministrazione con discreto successo riesce a realizzare, dà molto fastidio. Un grande ringraziamento lo rivolgo alla protezione civile La Bessa che in tutto il periodo dell’evento ci ha garantito la sua presenza, come pure al personale del comune di Ponderano sempre presente e a tutti quanti hanno partecipato attivamente alla programmazione permettendoci di realizzate tutte le serate previste".