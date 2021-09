Derby senza reti tra Valle Cervo e Ceversama nella prima giornata del girone B del campionato di Prima Categoria piemontese.

Ieri, domenica 12 settembre, ad Andorno è andata in scena una partita molto equilibrata, conclusa con il risultato più logico tra i bianconeri a scacchi, padroni di casa, ed i gialloblu.

“Questa partita è stata dura, dopo 11 mesi, prima partita ufficiale in campo tra i più difficile della categoria, perché Andorno è sempre stato un campo difficile da espugnare” ha dichiarato il mister della Ceversama, Davide Modenese. “È una partita molto bloccata, un pareggio giusto. Abbiamo creato poco noi e poco loro. Però sono abbastanza contento, perché, comunque, dopo tanto tempo tornare a giocare per i tre punti non era facile in trasferta. Sicuramente c’è da lavorare, da migliore: tutti devono entrare in forma” ha aggiunto il mister.

“Questo mi fa stare tranquillo perché sicuramente con il lavoro che abbiamo in programma e con la nostra qualità sono sicuro che possiamo fare un campionato importante. Faceva molto caldo oggi, in campo che per le nostre caratteriste non è tra i più congeniali e gli avversari hanno fatto un’ottima partita; però noi, anche se potevamo sicuramente meglio, specialmente nel primo tempo, abbiamo sofferto poco. Ma porto a casa questo punto con soddisfazione” ha concluso.

Dalle parole del mister del Ceversama, si è potuto capire che la partita è stata molto equilibrata da entrambi le parti. Nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il risultato della partita rimanendo sullo 0–0 fino alla fine della partita.

Cronaca della partita. Dopo 4’ l’arbitro deve intervenire tirando fuori il primo cartellino giallo a REGA (Valle Cervo) e 12' ecco la prima occasione per la Valle Cervo con EULOGIO ma NELVA riesce a parare. Al 18’ minuto GILARDINO fa un fallo e l’arbitro è costretto a mostrargli il cartellino giallo e dopo un minuto il Ceversama ha la sua occasione di segnare il primo gol della partita ACQUADRO ma la palla esce, di poco, a destra. Al 33’ e al 44’ l’arbitro deve tirare fuori gli ultimi cartellini, rispettivamente a CANDELA e a SAPONE. Il primo tempo finisce senza reti e al ritorno in campo il Ceversama deve aspettare 27’ per avere un’ulteriore chance di segnare il primo gol della partita; SAPONE batte una punizione dalla trequarti avversaria, la palla colpendo TEAGNO taglia tutta l’area piccola, finendo dall’altra parte del campo.

Tabellino

Ceversama: Nelva, Candela, Gaio, Sacchet, Teagno, Esposto, Apollo, Sapone, Umeroski (64’ Romussi), Acquadro, Patti (64’ Porta).

Valle Cervo: Piacenza, Danieli, Gilardino (79’ Biagi), Tiboldo, Rega, Isabella, Botta (79’ Ronco), Eulogio, Marazzato, Conte (73’ De Souza), Motta M. (84’ Dovana