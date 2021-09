Vigliano, appalto per manutenzione verde pubblico. E mercoledì chiude al pubblico servizi demografici

Fino alle ore 12 del 4 ottobre è possibile presentare le offerte per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo 2021-2023. La gara viene gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella. L’importo complessivo per i servizi in appalto ammonta ad € 236.331,26di cui € 3.090,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La documentazione di gara con i relativi allegati è consultabile ai link del comune di Vigliano Biellese.

Mercoledì 15 settembre gli operatori dei Servizi Demografici saranno impegnati in una giornata di formazione nell'ambito degli adempimenti inerenti il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 disposto dall'ISTAT. Non sarà pertanto possibile ricevere il pubblico. Si ricorda che, in ogni caso, gli uffici ricevono su appuntamento, da fissare telefonando al numero 015 512041 (da lunedì a venerdì ore 9-12; mercoledì e giovedì anche 14.15-16) oppure scrivendo a demografico@vigliano.info