Rientro a scuola a Vigliano, genitori sereni

Un nuovo anno scolastico è appena cominciato, e alle 8 di questa mattina, 13 settembre, gli alunni hanno fatto il loro ingresso negli istituti. Davanti alle scuole medie di Vigliano l’atmosfera che si respirava tra gli allievi e i genitori era giocosa e rilassata, mentre si attendeva il suono della prima campanella che segnava l'ingresso dei ragazzi.

<Personalmente siamo tranquilli –hanno commentato i genitori – perché l’anno scorso la situazione è stata gestita bene e non abbiamo dubbi che anche quest’anno sarà così”. Per rispondere alle norne di sicurezza l’edificio in via Dante Alighieri si è organizzato con tre ingressi, in modo tale da evitare assembramenti.

Tuttavia permane ancora un’ombra di perplessità, legata alla pandemia: “Quello che ci auguriamo – proseguono i genitori – è che non ci siano cambiamenti repentini durante l’anno scolastico, come ritorni in Dad”.