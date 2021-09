Il Biellese si scopre green, sopralluoghi e colonnine di ricarica in molti comuni (foto dalla pagina Facebook di Enerbit)

Installazione di colonnine di ricarica in tutto il Biellese. Sono iniziati i sopralluoghi tecnici per la conferma del posizionamento delle colonnine di ricarica di auto elettriche. A darne notizia la stessa Enerbit sui suoi canali social. Nella foto la colonnina posizionata a Rosazza. Sono in corso anche sopralluoghi nei comuni di Candelo, Gaglianico, Salussola, Zimone, Roppolo, Cavaglià, Piedicavallo, Pettinengo, Portula, Torrazzo, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Vallanzengo.