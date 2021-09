Dad fuori da scuola al Liceo Sella

Nella scuola di via Addis Abeba chiusa su disposizione dell'Asl per la presenza di amianto nelle piastrelle rotte per via delle infiltrazioni di acqua di luglio, alcuni ragazzi oggi 13 settembre hanno fatto Dad all'aperto di propria iniziativa. Mentre infatti nei primi giorni le prime sono in presenza in locali messi a disposizione a Città Studi e all'Ipsia, le altre fanno lezioni a distanza.

Il sindaco Claudio Corradino questa mattina ha anche personalmente voluto passare a trovarli, saputo della loro iniziativa. Il primo cittadino ha portato la sua solidarietà al gruppetto di ragazzi e ha assicurato che farà tutto il possibile, fornendo il supporto e la collaborazione alla Provincia di Biella, per trovare una soluzione alternativa in breve tempo.

Nel frattempo l’assessore Gabriella Bessone assicura che i locali della Ludoteca saranno a disposizione della Provincia e del liceo tra un paio di settimane, non appena conclusi i lavori urgenti di adeguamento.