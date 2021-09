Crevacuore è per il risparmio della plastica

L'intervento si inserisce nel progetto che ha preso avvio nel 2018 con il distributore di acqua pubblica (micro filtrata, refrigerata e frizzante) per la riduzione della plastica, in quanto Il comune di Crevacuore ha provveduto anche alla consegna per ogni alunno di una borraccia colorata di alluminio.

solo per il consumo quotidiano della mensa 80 bottiglie di plastica, per 5 giorni settimanali e per 9 mesi corrisponde quasi 4000 bottiglie in meno e quindi meno greggio per la produzione, per il confezionamento, per la consegna e per lo smaltimento e di conseguenza meno emissione in atmosfera di anidride carbonica.