Tiro con l'arco, pioggia di medaglie per gli Arcieri Biella

Finale col botto per gli Arcieri Biella. Per chiudere la stagione outdoor si è tenuta l'amichevole in casa dove Stefano Lega ha meritato l'oro, Claudio Giau l'argento e Andrea Celso il bronzo. La competizione si è svolta in un ameno clima tra amici come vuole la tradizione. C'è gloria anche per Sara Pivaro che a Chieri ha raccolto la sua medaglia d'argento.