Il derby va a Casale (66 – 72) ma che Biella, l’analisi della partita

Alla fine coach Andrea Zanchi può essere soddisfatto della prima uscita pubblica con i due punti che contano per la sua Pallacanestro Biella. I babies biellesi perdono il match ma mettono il cuore oltre l’ostacolo e giocano una partita di altissima intensità. Solo il calo di energia nel finale frutto della mancanza di benzina permettono a Casale di portare a casa due punti per cercare di giocarsi l’accesso alle Final Eight.

Supercoppa come rampa di accesso al campionato e se quello che abbiamo visto al Forum sarà confermato in campionato c’è di che leccarsi i baffi. Innanzitutto il gioco rapido e veloce con un pressing tutto campo, diverse soluzioni al tiro, e rotazioni corrette. Se a tutto questo dite che mancavano ancora i due americani allora conviene andare al Forum a fare un tifo indiavolato. Infante è il capitano Chioccia, non potrà giocare con continuità però continua ad avere numeri e giochi da categoria superiore. Morgillo ha buone leve in attacco, Vincini dimostra già personalità, Pollone oltre a rimanere lucido e determinato in difesa, comincia a produrre anche in attacco.

Soviero e Porfilio sono due giocatori dal brillante avvenire. Bertetti vede la retina da tre, anche se forse, a volte, non deve esagerare. Contro Casale Biella ha giocato 35 minuti perfetti e solo la mancanza di energie nel finale ha permesso a Casale trascinata da Martinoni e Williams di mettere la freccia, con il supporto fondamentale di Leggio e Sarto. Adesso testa all’altro derby ma, in fin dei conti, l’obiettivo è il campionato e quest’anno ci sarà da divertirsi.

Bonprix Biella vs JB Monferrato 66 - 72 (26 – 26; 43 - 38; 59 - 46)

Bonprix Pallacanestro Biella:, Bertetti 11, Pollone 9, Vincini 10, Soviero 10, Morgillo 8, Porfilio 5 Infante 13, Lanzi 0 Allenatore: Andrea Zanchi.

Jb Monferrato Martinoni 8, Williams 15, Leggio 12, Sarto 14, F. Valentini 16, L. Valentini 3, Okeke 4, Trunic 0, Sirchia 0, Lomele 0 All Andrea Valentini.

Tiri Liberi Biella 11/18 Casale 11/16 Rimbalzi Biella 33 Casale 41 Assist Biella 11 Casale 12