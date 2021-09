Dopo lo stop Covid dello scorso anno 383 runners in pista per la Strabiella (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Si è corsa ieri, sabato 11 settembre, la 32° edizione della “Strabiella”, la corsa su strada non competitiva organizzata dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Biella. Per le vie della città, in un percorso di 6km, si sono ritrovati 383 adulti e per il “mini giro” dei bambini fino ai 10 anni erano in 35.

La corsa è stata vinta da Matteo Lometti per gli uomini e da Tiziana Borra per le donne. A partecipare anche un ragazzo in “Jolette” grazie all’associazione “Ti aiuto io” di Candelo, accompagnato sul tragitto dal volontario Marco Boggian, premiato come miglior volontario CRI.

Gli organizzatori spiegano soddisfatti: “Felici della manifestazione, è andato tutto bene, non ci sono stati problemi. Ci aspettavamo più partecipanti, ma alla fine è andata bene anche così”. Il ricavato della manifestazione sportiva verrà utilizzato per finanziare i progetti di Croce Rossa sul territorio.