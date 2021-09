Campioni sotto le Stelle: disponibili i biglietti per lo show con Graziani e Lucchetta

Il format di “Campioni sotto le Stelle” annuncia un’altra grande serata di sport. Dopo Lorenzo Sonego, Javier Zanetti e Stefano Pioli è il turno di altre due icone dello sport italiano. Venerdì 24 settembre, a partire dalle 21, saranno ospiti in piazza del Battistero i campioni del Mondo Francesco “Ciccio” Graziani (calcio) e Andrea Lucchetta (volley). L’evento si arricchirà di ulteriori contenuti grazie alla collaborazione tra l’assessorato allo Sport della Città di Biella e Fondazione FILA Museum, con il prezioso supporto della Pro loco Biella e Valle Oropa. A condurre la serata il giornalista Alessandro Alciato.

Francesco “Ciccio” Graziani e Andrea Lucchetta sono entrambi ambassador di Fondazione FILA Museum e saranno a Biella nelle giornate del 24 e del 25 settembre. Al venerdì esordio con una nuova puntata di “Campioni sotto le Stelle” e al sabato l’appuntamento “Bi-O” che regalerà alle famiglie e in buona compagnia una pedalata con i campioni lungo la salita che porta da Biella a Oropa.Per prenotare i biglietti gratuiti di venerdì 24 settembre: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-campioni-sotto-le-stelle-a-biella-show-con-graziani-e-lucchetta-170318867317

Si ricorda che ai varchi di ingresso è richiesto Green Pass + Documento d’IdentitàNel contesto della serata di venerdì 24 settembre ci saranno altre sorprese. Sul palco verrà presentata alla cittadinanza anche la candidatura di “Terra della Lana” a Comunità Europea dello Sport 2023: proprio in quel fine settimana di settembre è infatti attesa la visita sul territorio dei commissari di Aces Europe che visioneranno comuni, impianti sportivi, strutture turistiche e ricettive delle municipalità aderenti al progetto. Altri passaggi speciali saranno i contenuti extra del contest “110 modi di fare sport” e il social game promosso in contemporanea da Fondazione FILA Museum.

Ideato da Fondazione FILA Museum, Wonnie in giro è l’evento che porta all’attenzione dei partecipanti l’importanza dello sport e dell’attività fisica, anche all’aria aperta. Il progetto parte da Bi-O, una speciale mattina di trekking che avrà luogo sabato 25 settembre. L’evento avrà due guest star d’eccezione: Francesco Ciccio Graziani e Andrea Lucky Lucchetta, Ambassador della Fondazione.Il programma prevede ritrovo e iscrizione alle 8:30 a Biella, in Piazza Duomo e la partenza alle ore 9:00.Il percorso inizierà passando da Via Seminari per raggiungere Via San Filippo e proseguire per Piazza Martiri della Libertà. Dalla piazza, imboccheremo Via Cavour per arrivare alla rotonda dove inizia Via Ramella Germanin.

Proseguiremo fino ad arrivare all'incrocio del Bottalino per poi svoltare a destra verso il centro di Cossila e così prendere Via Santuario d'Oropa. Una volta terminato il percorso all'interno del paesino denominato Favaro, la strada si congiungerà con la strada Provinciale 144, che ci porterà fino in cima all'arrivo al Santuario d'Oropa.

All'arrivo, per tutti i partecipanti, ci sarà un fantastico premio!Per aderire all’evento di sabato 25 settembre Bi-O: https://www.eventbrite.it/e/170170531641