Calcio, sorride il Cossato: Ceversama e Valle Cervo non si fanno male nel primo derby stagionale FOTO

Prima di campionato in chiaroscuro per le formazioni biellesi di Promozione. Il Vigliano viene rimontato 2 a 1 sul proprio campo mentre la Chiavazzese non va oltre l'1-1 con il Santhià. Sorride il Città di Cossato che supera 2 a 0 la Juve Domo in trasferta.

In Prima Categoria, invece, finisce 0-0 il primo derby della stagione tra Ceversama e Valle Cervo Andorno. Il Ponderano si aggiudica i primi tre punti con la Vischese mentre le Torri Biellesi vengono superate 2 a 1 dal San Nazzaro Sesia. Vittoria di misura per Valdilana Biogliese (1-0) con la Pro Roasio.

Promozione

Risultati del 1° turno

Bianzé vs Omegna 2-0

Chiavazzese vs Santhià 1-1

Dormelletto vs Piedimulera 3-0

Vigliano vs Briga 1-2

Juve Domo vs Città di Cossato 0-2

Sparta Novara vs Bulè Bellinzago 0-0

Arona vs Valduggia 4-0

Classifica

Arona, Dormelletto, Sizzano, Bianzé, Città di Cossato e Briga 3

Chiavazzese, Santhià, Bulè Bellinzago e Sparta Novara 1

Vigliano, Vogogna, Juve Domo, Omegna, Piedimulera e Valduggia 0

Prima Categoria

Risultati del 1° turno

Cigliano vs La Chivasso 0-1

Junior Pontestura vs Pro Palazzolo 1-0

La Vischese vs Ponderano 2-3

Serravallese vs Virtus Vercelli 1-1

Strambinese vs Gattinara 2-2

Torri Biellesi vs San Nazzaro Sesia 1-2

Valdilana Biogliese vs Pro Roasio 1-0

Valle Cervo Andorno vs Ceversama 0-0

Classifica

Ponderano, San Nazzaro Sesia, Junior Pontestura, La Chivasso e Valdilana Biogliese 3

Gattinara, Strambinese, Serravallese, Virtus Vercelli, Ceversama e Valle Cervo Andorno 1

La Vischese, Torri Biellesi, Cigliano, Pro Palazzolo e Pro Roasio 0