Calcio, colpi esterni per Biellese e Fulgor Valdengo: prima di campionato da incorniciare

Una prima di campionato davvero scoppiettante. Biellese e Fulgor Valdengo hanno centrato la prima vittoria in Eccellenza centrando tre punti molto importanti lontano dalle mura amiche: i lanieri hanno calato la cinquina superando 5 a 1 lo Stresa; la banda Peritore, invece, è uscita 2 a 0 dal fortino del Borgovercelli.

Risultati del 1° turno

Aygreville vs Settimo 3-0

Borgovercelli vs FR Valdengo 0-2

LG Trino vs Dofiur Varallo 2-1

La Pianese vs Accademia Borgomanero 1-4

Oleggio vs Alicese Orizzonti 3-2

Pro Eureka vs Verbania 3-0

Stresa vs Biellese 1-5

Venaria Reale vs Città di Baveno 1-0

Classifica

Biellese, Accademia Borgomanero, Aygreville, Pro Eureka, FR Valdengo, Oleggio, LG Trino, Venaria Reale 3

Alicese Orizzonti, Dofour Varallo, Città di Baveno, Borgovercelli, La Pianese, Settimo, Verbania, Stresa, Borgaro Nobis 0.