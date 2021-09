Buona la prima per un Teens incompleto, Ciriè vince 75-69 ma la squadra da buoni segnali

Prima amichevole stagionale con tanti segnali positivi per il Teens Basket Biella: lo Zeta Esse Ti è sceso in campo ieri sera a Nole contro Ciriè, cedendo 69-75 contro una diretta concorrente nel campionato di serie C Gold. Teens in partita per 40 minuti nonostante le tante assenze: out infatti per piccoli problemi fisici legati i carichi di lavoro di queste settimane Renè Ndzie‎, Mattia Dotti e Martino Maffeo. Proprio Maffeo questa settimana è stato nominato capitano del team di coach Marco Cardano.

«Martino è il giocatore più rappresentativo di questo club» ha spiegato Cardano. «Ha indossato questa maglia dal campionato di Promozione fino alla C Gold, ‎alzando ogni stagione l'asticella, vincendo tre campionati e la Coppa del Centenario. Siamo certi che riuscirà a trasmettere ai nuovi compagni i valori di questa società, la sua etica del lavoro e lo spirito di sacrificio che lo contraddistingue».

Tornando al match contro Ciriè, Cardano ha ruotato 10 giocatori, con minutaggi tra i 16 e i 26 minuti: «In accordo con il preparatore atletico Luca Perona» ha detto il coach «in queste prime amichevoli i minutaggi saranno ridotti e al tempo stesso cercheremo di mettere tutti in ritmo partita. Per ora sono soddisfatto dell'atteggiamento e dell'impegno dei ragazzi e dell'atmosfera che si è creata nello spogliatoio».

Buone prestazioni per il lungo Perino (6 punti e 9 rimbalzi) e gli esterni Alberto (14 e 5 rimbalzi) e Guelpa (9 con 2 recuperi). In crescita il pivot classe 2002 Edoardo Angelino, che ha confermato i netti progressi dell'ultimo anno giocando quasi 19 minuti con 10 punti e 3 rimbalzi‎.

La preparazione della squadra proseguirà questa settimana con sedute quotidiane al Forum. Nel week end poi, mini ritiro a Bielmonte: la squadra partirà da Biella sabato 18 e giocherà la seconda amichevole stagionale domenica alle 17, probabilmente contro Chivasso (serie C Silver).

Tabellino

Ciriè-Teens Biella 75-69 (16-14; 34-29; 62-57).

Biella. Rinaldi 15, Cena 8, Caroli 2, Vercellino 5, Perino 6, Guelpa 9, Alberto 14, Cerri, Di Micco, Angelino 10. Allenatore: Marco Cardano.