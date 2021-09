Al via anche il Tor330, la sfida leggendaria del Torx FOTO

Averli suddivisi in due distinte ondate per garantire il necessario distanziamento sanitario non è bastato a fermare l’entusiasmo degli atleti e del pubblico al via, tanta era la voglia di tornare a vivere l’emozione del Tor de Geants® dopo l’edizione forzatamente annullata del 2020. Alle ore 10 e alle 12 di oggi, tra due ali di folla e sotto un sole beneaugurante, sono partiti da Courmayeur in 711, provenienti da ogni parte del mondo, pronti ad affrontare la montagna e a raccogliere la sfida con se stessi.

Ad attenderli, 330 chilometri e 24.000 metri di dislivello, lungo le Alte Vie 1 e 2 della Valle d’Aosta ai piedi dei più importanti “quattromila” delle Alpi ed attraverso il Parco Nazionale del Gran Paradiso e quello Regionale del Mont Avic. Nel frattempo prosegue anche il TOR450 - Tor des Glaciers, che vede i trailer impegnati nell’affrontare creste e lambire i ghiacciai lungo le Alte Vie 3 e 4. L’arrivo di questa epica gara di endurance è previsto - per i migliori - nella giornata di giovedì pomeriggio.

Oltre alle due gare in svolgimento, il ricco programma del TORX® prosegue nei prossimi giorni con altri due appuntamenti: martedì 14 alle ore 21 per il TOR130 - Tot Dret, con partenza da Gressoney-Saint-Jean, e il TOR30 - Passage au Malatrà, la competizione sulla distanza più breve in programma, che prenderà il via sabato 18 da Saint-Rhémy-En-Bosses, per concludersi in giornata.

Oltre che dagli account social Facebook e Instagram, dal sito www.tordesgeants.it sarà possibile seguire l’andamento di tutte le gare e dei singoli atleti grazie ad un rinnovato sistema di live tracking.