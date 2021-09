Scienza 100 ai Giardino Botanico di Oropa

IL GEOSITO DEL MONTE MUCRONE: 4 PASSI A 360°

Sabato 18 settembre un nuovo appuntamento al Geosito del Monte Mucrone: l’attività è ricompresa nelle azioni del progetto “Scienza 100” che vede Compagnia di San Paolo come maggior sostenitore.

Il programma prevede la visita guidata al Geosito (Stazione sup.re delle Funivie del Mucrone) e un’escursione (“4 passi a 360 gradi”) alla scoperta della storia geomorfologica della Valle Oropa, che ci permetterà di saperne di più sull’origine delle Alpi. Un modo intelligente di coniugare scienza e turismo…

Attività gratuita adatta a tutti (consigliata a famiglie con bambini) con Accompagnatore naturalistico abilitato. Il costo del biglietto Funivie non è compreso.

Il numero massimo ammesso di partecipanti è di 15 persone.

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro le ore 18:00 del giorno precedente preferibilmente attraverso il modulo online: https://forms.gle/2ASRxrKghyMDHSnd9 oppure sul sito www.gboropa.it

NEL REGNO DEI FUNGHI:

corso di avvicinamento alla Micologia

Sabato 18 settembre è previsto il secondo incontro (questa volta all’aperto) del Corso di avvicinamento alla Micologia proposto dalla appena nata Green School di Biella promossa dal Giardino Botanico di Oropa e supportata da numerosi partner ed il sostegno della Regione Piemonte, Direz. Sanità e Welfare, Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

Il corso è completamente gratuito e per partecipare occorre aderire all'Università Popolare Biellese (UPBEduca), attraverso il modulo di pre-iscrizione reperibile sul lsito web del Giardino Botanico di Oropa ( www.gboropa.it ). E’ possibile iscriversi solamente alla lezione del 18 settembre.

Il programma del Corso:

(ore 15:00 – 17:00) presso Giardino Botanico di Oropa

• La classificazione dei funghi superiori;

• Esercitazioni di classificazione.

Mostra Micologica della Valle Oropa

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021

Apprezzati in cucina, temuti come veleni, ammirati in realtà i funghi, sono solo i "frutti" effimeri di particolari forme di vita, per lo più invisibili ai nostri occhi, perché nascoste e microscopiche. Che i funghi non siano minerali o animali è intuibile, mentre è meno evidente che non siano neanche piante; hanno, infatti, un regno "tutto loro", appunto: il Regno dei Funghi. Domenica 19 settembre, al Giardino Botanico di Oropa arriva il dodicesimo appuntamento della Mostra Micologica della Valle Oropa.

La manifestazione è organizzata all’interno del Giardino Botanico di Oropa sempre con la collaborazione del Gruppo Micologico Biellese ed il sostegno di Fondazione CR Biella.

Durante l’intera giornata si potranno ammirare le esposizioni di esemplari veri, passeggiare con la guida degli esperti micologi del G.M.B., sostare alle stazioni di microscopia, consultare materiale divulgativo e multimediale.

La Valle Oropa, ed in particolare la frequentatissima Riserva regionale del Sacro Monte, meta storicamente ambita dai raccoglitori di funghi, è sicuramente il luogo ideale dove pubblicizzare la conoscenza dei funghi spontanei, componenti fondamentali della biodiversità del Pianeta. Un vero e proprio tesoro, rappresentato non solo dalle specie più appariscenti ed apparentemente “utili”, ma anche dalle forme di vita più modeste ed apparentemente “insignificanti”. L’immensa varietà di forme di vita che rende unico il Pianeta Terra e che costituisce l’assicurazione per la sopravvivenza delle future generazioni, è rappresentata dunque non solo dalle tigri, ma anche dalle formiche, non solo dalle orchidee, ma anche dai muschi, non solo dai funghi commestibili ma anche dai funghi velenosi per l’uomo.

PROGRAMMA

ore 10,00: apertura

• «che fungo è?», porta con te i funghi raccolti: ti aiuteremo a identificarli!;

• Esposizione di funghi veri;

• Materiale divulgativo;

ore 18,00: chiusura manifestazione

La manifestazione si terrà all’interno del Giardino Botanico di Oropa

Questa attività, come molte altre, è stata resa possibile grazie al progetto di divulgazione naturalistica Scienza 100 (http://www.gboropa.it/Biodiversita/Scienza100/Scienza100.htm) di cui Compagnia di San Paolo è maggior sostenitore.

Informazioni e prenotazioni:

WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV |Giardino Botanico di Oropa (Biella)

(015)2523058 - (331)1025960 | info@gboropa.it | www.gboropa.it

(I clienti delle Funivie hanno diritto all’ingresso gratuito al Giardino Botanico)