A Vigliano ritorna la festa di San Michele

Ritorna a Vigliano, dopo la sospensione forzata a causa della pandemia dello scorso anno, la festa di San Michele, appuntamento caratteristico del paese, nonché evento principale dell’autunno.



Come da tradizione sarà la cena del giovedì -16 settembre quest’anno- ad aprire le danze proponendo ai partecipanti un gran bollito misto piemontese. Il luogo adibito è il capannone di via San Michele nella piazzetta dei Priori. Si partirà alle 20.

Il giorno successivo, alle 20:30, la comunità potrà radunarsi per la preghiera e la storica fiaccolata per le vie di Sobrano con la statua di San Michele. Bicchierata a seguire.



Si arriverà così alla serata principale, quella di sabato 18, dove saranno protagonisti cibo e musica: alle 19 cena con piatti tipici e grigliata al capannone di via San Michele e successiva cena itinerante con specialità tipiche per via Milano. Alle 21 il paese verrà animato dalla musica dei gruppi della Fonderia Musicale in piazza e diverse esibizioni sulla via principale, per l’occasione anche i negozi resteranno aperti. Alle 23 sarà possibile ammirare il volo delle lanterne.

Giornata densa anche domenica 19: alle 9 del mattino ci sarà il mercatino di Sobrano e la Santa Messa delle 10:30. Alle 12:30 pranzo con il Priore.

Il pomeriggio proseguirà con il mercatino, l’esibizione delle band musicali e, alle 16, vespri solenni con proclamazione del nuovo Priore. In conclusione, la torta del Priore Gianmario Friolotto e la cena con piatti tipici e grigliata delle 19.



Per prendere parte alle cene è obbligatorio il green pass e la prenotazione che può essere effettuata chiamando Mauro Secchia al 347.8588626, Luciano Zampelli al 335.6914109, Cesare Barioglio al 347.8696561 oppure Cinzia Sola al 015.513495.