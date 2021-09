 Terza Edizione del Premio Lions Bugella Civitas

Il Premio nazionale Lions Bugella Civitas, giunto alla terza edizione, si prefigge di diffondere la lettura critica dei libri finalisti del Premio Biella Letteratura e Industria attraverso una maggiore riflessione e analisi dei temi affrontati in ciascuno dei romanzi e promuove anche quest'anno un concorso per la migliore recensione.

Le recensioni, massimo 2000 battute, dovranno pervenire entro il 30 settembre 2021 sia in formato digitale che cartaceo alla segreteria del Premio Biella Letteratura e Industria (Corso Pella 2b 13900 Biella, e premiobiella@cittastudi.org). La mail dovrà recare la dicitura “concorre al Premio Lions Bugella Civitas”, i dati dell’autore della recensione (nome, cognome, residenza, indirizzo mail e numero di telefono), e in allegato il modulo per il trattamento dei dati scaricabile dal sito del Premio ( www.biellaletteraturaindustria.it ).

Le cinque migliori recensioni (si potrà scegliere un libro tra quelli in concorso) verranno rese note in occasione della presentazione dei finalisti della XX edizione del Premio che si terrà il 16 ottobre 2021, e saranno pubblicate sul sito e sulla pagina Facebook del Premio per la votazione popolare.

L’autore della miglior recensione riceverà un premio di 300 euro in buoni acquisto libro, che verrà consegnato in occasione della cerimonia di premiazione che avrà luogo il 20 novembre 2021 presso l’Auditorium di Città Studi a Biella.

I cinque libri finalisti per concorrere alla recensione sono:

- Giancarlo Liviano D'Arcangelo, L.O.V.E. Libertà. Odio. Vendetta. Eternità (Il Saggiatore);

-Sara Loffredi, Fronte di scavo (Einaudi);

-Paolo Malaguti Se l'acqua ride (Einaudi);

-Giancarlo Michellone Una Fiat che fu. Quando con i calzoni corti facevamo l'antiskid (Guerini Next);

-Gabriele Sassone, Uccidi l'Unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore (Il Saggiatore).