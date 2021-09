Torrazzo: Parapendista atterra sugli alberi e rimane appeso nel vuoto FOTO

Con la vela impigliata negli alberi e penzolante nel vuoto, così lo hanno trovato i Vigili del Fuoco arrivati in soccorso del parapendista che oggi, 12 settembre, ha vissuto una brutta esperienza. Fortunatamente il corpo non ha impattato in modo violento nei rami e l'uomo, dopo essere stato imbragato dagli uomini del nucleo SAF e messo in sicurezza, è stato riportato a terra sano e salvo. Sul posto anche i Carabinieri che si sono occupati delle formalità.