Si tuffa nel lago e non riemerge più, ricerche a Viverone

Si tuffa nel lago e non torna più in superficie, nuova tragedia a Viverone

Una persona risulta dispersa a Viverone. Secondo le prime informazioni raccolte, sembra che un uomo si sia buttato da una barca in mezzo al lago e non sia più risalito dall'acqua. A lanciare l'allarme i familiari che si trovavano a bordo con lui. Sul posto si è portato il reparto dei sommozzatori di Torino per le ricerche del caso: il corpo non sarebbe ancora stato recuperato.

Presenti sul posto anche il sindaco Renzo Carisio, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 11 settembre. Seguiranno aggiornamenti.