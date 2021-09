Muore a 48 anni, lutto per Brusnengo (foto di repertorio)

Un grave lutto ha colpito profondamente la comunità di Brusnengo. All’affetto dei suoi cari è mancato Mauro Chioda, scomparso a soli 48 anni. Numerose gli attestati di stima e di affetto per un uomo conosciuto da tutti come un gran lavoratore e una brava persona. Sposato con figli, avrebbe dovuto avviare una nuova attività ma il destino l’ha strappato troppo presto alla vita. Nei giorni scorsi, l’ultimo saluto in paese con la cittadinanza che si è stretta al dolore della sua famiglia.