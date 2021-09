Gli rubano 2 mesi fa il ciclomotore in Valsesia, viene ritrovato nei boschi di Ponzone (foto di repertorio)

Intervento della Polizia locale di Valdilana che nella mattinata di ieri, 11 settembre, ha ritrovato un ciclomotore a Ponzone, completamente abbandonato in un boschetto vicino. Da ulteriori indagini è risultato che il mezzo fosse stato rubato circa 2 mesi fa in un centro della Valsesia. Nel pomeriggio è stato restituito al proprietario residente sempre in Valsesia.