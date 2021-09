Cerrione in lutto per la morte di Anita Bagnod

Cerrione in lutto per la morte di Anita Bagnod all'età di 89 anni, a pochi giorni dal suo compleanno. La donna è arrivata a Vergnasco nel 1960 con il marito Italo Sarteur e hanno vissuto per anni in cascina Cortazza, curando animali e lavorando nei campi. Rimasta vedova nel 1986 con i figli Valter, Marilena e Loredana (l'attuale vice sindaco di Cerrione). Si sono poi trasferiti in centro a Vergnasco e nonna Anita ha aiutato i figli nella loro quotidianità ed aiutando ad allevare i nipoti Emanuele, Mattia e Didier.

“Era una nonna molto dolce, attenta, comprensiva e sempre disponibile – ricorda il sindaco Anna Maria Zerbola - Ha profuso tanta disponibilità, che in questo ultimo anno di malattia le è stato restituito con cure e amore da parte di tutti figli, dalla nuora Graziella e dai generi Gianfranco e Francesco. È stata un 'anziana che ha colto tutte le occasioni di socializzazione con i suoi coetanei. Partecipava ai soggiorni marini con entusiasmo, alle gite con curiosità ed alle feste dedicate agli anziani con piacere di condividere giornate di vera festa. Lascia un bel ricordo anche ai pronipoti Denis, Michelle, Ed Emily. A tutti le più sincere condoglianze”.

I funerali si terranno martedì mattina nella chiesa di San Giorgio in Vergnasco.