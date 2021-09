Gli appuntamenti di Vocididonne per liberarsi da stereotipi e sessismo

Due appuntamenti per Vocididonne nell’ambito del progetto “Crescere Donne Crescere Uomini” con l’obiettivo di educare al rispetto per liberarsi dal condizionamento degli stereotipi e dal sessismo.

Domenica 12 settembre alle 20.45 presso Opificiodellarte con la performance di danza, poesia e musica “Puntozero - Dialoghi per relazioni al di là del genere” di e con Noemi Iuvara, Ester Fogliano, Sebastian Varra e Alex Cristilli. Racconteranno come oggi possa diventare il "Punto Zero": uomini e donne si incontrano nel dialogo, si confrontano senza dover rivendicare nulla, ricominciando da capo e ponendo una nuova prima pietra nella costruzione del loro amore. Lo spettacolo è ad accesso libero fino ad esaurimento posti. L’ingresso sarà consentito solo con Green Pass. Per informazioni vocididonne@gmail.com

Sabato 18 settembre a Palazzo Gromo Losa l’incontro di formazione con la Dottoressa Silvia Giorcelli, docente di storia romana all’Università degli Studi di Torino. Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 Giorcelli parlerà di violenza “storica” ma anche di silenzi imposti e di parola negata, con molti riferimenti al contemporaneo. Spostandosi ai giorni nostri, darà qualche indicazione sulle pari opportunità e sulla normativa recente. La giornata prevede la possibilità di dibattito e discussione. L’ingresso sarà consentito solo con Green Pass, è gradita la prenotazione al 338 1473720 o alla mail vocididonne@gmail.com