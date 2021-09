Covid, speciale Open Day vaccinale a Donato: ecco tutte le informazioni

In accordo con l’ASL di Biella si è deciso di promuovere un open- day vaccinale a Donato presso il Salone San Pietro, fissato per sabato 25 e domenica 26 settembre. L’iniziativa in collaborazione con il comune di Donato è rivolta a tutti coloro che attualmente non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid-19 anche se già prenotati in piattaforma.

“La percentuale di vaccinati nei nostri comuni montani non risulta essere particolarmente alta, l’apertura di questo centro può essere una buona occasione per chi non ha ancora deciso di vaccinarsi – spiegano dal Comune - A chi è destinata? A tutti: ai residenti, ma anche a coloro che abitano in altri comuni. L’organizzazione di questo weekend vaccinale comporterà l’impiego di personale sanitario ed apposite attrezzature. Fin da ora chiediamo a tutti coloro che fossero interessati di telefonare al Comune per manifestare la propria pre-adesione, in quanto proprio per motivi organizzativi, l’evento avrà luogo solo se si raggiungeranno almeno 60 o 70 pre-adesioni. Chi è interessato a prenotarsi può telefonare agli uffici comunali di Donato (telefono 015641903 -interno 1) entro il 18 settembre, comunicando il proprio nominativo, il codice fiscale e un recapito telefonico. Gli Uffici comunali provvederanno ad avvisare i prenotati se non si raggiungerà il numero stabilito di persone e quindi l’open-day non avrà luogo”.