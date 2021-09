Raduno al Mucrone per gli Alpini biellesi, uniti nel ricordo di chi è “andato avanti” (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Uniti nel ricordo di chi è “andato avanti”. Si è svolto ieri, 11 settembre, l’annuale pellegrinaggio della sezione ANA di Biella sui monti di Oropa dopo un anno di stop a causa della pandemia legata al Covid. Molti gli Alpini presenti guidati dal presidente Marco Fulcheri.

Di prima mattina la partenza verso il Monte Camino e il Pian della Ceva per la memoria e per l’affetto al santo patrono San Maurizio. Il momento più partecipato della giornata è stato al lago del Mucrone, con la cerimonia dell’alzabandiera e la Messa in suffragio delle penne nere, degli Amici degli Alpini e degli Aggregati scomparsi nell’ultimo periodo. Ad accompagnare i vari momenti le note della Fanfara e Corale Alpina.