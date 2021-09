Piatto: Terminato il centro estivo “quando la Pro Loco è comunità”

Il ruolo principale della Pro Loco è quello di coinvolgere e promuovere il territorio e la Pro Loco di Piatto è l’esempio che insieme si possono fare grandi cose.

Per la prima volta quest’anno ha organizzato il centro estivo per i bambini residenti e non del paese. È stato reso un importante servizio ai cittadini: la custodia dei figli durante le lunghe giornate estive in cui le ferie dei genitori non combaciano con la chiusura delle scuole, è un aiuto concreto alla famiglia.

Ieri, 10 settembre, si è festeggiata la chiusura del centro estivo iniziato il 21 giugno (con sospensione della sola settimana di ferragosto) svoltosi presso l’oratorio di Piatto.

Alla piccola festa hanno partecipato i bambini che hanno frequentato il centro estivo accompagnati dai propri genitori e tutto lo staff di organizzatori e animatori che in questo periodo li hanno intrattenuti.

È stato un momento conviviale dove sono state condivise le esperienze vissute nei mesi estivi facendo emergere una grande soddisfazione sia da parte dei genitori che degli animatori volontari.

I genitori di Giulia che arrivano da Bioglio: “abbiamo trovato una organizzazione a misura di famiglia, Giulia tornava a casa sempre molto contenta. Come gli altri bambini ha molto legato con gli operatori che si sono rapportati come se fossero fratelli e sorelle. Bellissime le attività svolte come ad esempio l’orto e le attività creative. Sono molto soddisfatta anche dell’organizzazione delle merende perché sane e sempre varie. Danila è molto brava, sicuramente manderò mia figlia anche il prossimo anno”.

Anche i genitori del piccolo Pietro di 4 anni, da Biella: “Tornava sempre stanco e per far stancare un bimbo di 4 anni vuol dire che avevano un programma veramente intenso, quando venivo a prenderlo mi chiedeva sempre di restare ancora 5 minuti. Lo manderemo ancora, ci siamo trovati molto bene”.

Soddisfazione anche per Matteo di 5 anni da Cossato e per Elena di Valdengo alla loro prima esperienza con un centro estivo. I genitori soddisfatti dell’organizzazione “a misura di famiglia”.

Anche per lo staff grande soddisfazione: Alessia, animatrice studentessa biellese, ha voluto cogliere l’occasione per fare esperienza lavorativa, così come Francesca neo laureata di Biella. Entrambe hanno trovato un ambiente di lavoro “ricco di persone magnifiche, organizzato tutto molto bene”.

La grande soddisfazione si legge anche nelle parole della presidente della Pro Loco di Piatto Danila D’Alessandro: “Riproporremo sicuramente l’esperienza, magari anche prima dell’estate. Il rapporto che si è creato con i bambini è stato magnifico, ricco di spontaneità aiutata dalla natura che circonda il nostro ambiente”.